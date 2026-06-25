T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, GÜNEYKENT Mahalle/Köy, Karapınar Mevkii, 6011 Ada, 3 Parsel, B Blok, 1.Kısım 2.Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm deki daire satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz yerinde 2 bodrum +zemin kat+7 normal kat konumludur. Mesken taşınmaz yerinde 1.kısım 2 kat konumludur. Belediye onaylı mimari projesinde ve yerinde görüldüğü üzere daire 3 oda, 1 salon , mutfak, banyo/Lv-wc, kiler, antre ve balkon bölümlüdür. Meskenin iç kısımlarında odalarda tabanlar ahşap parke, mutfak, hol, antre ve ıslak hacimlerde seramiktir, ıslak hacimler hariç tüm duvarlar duvar kağıdı olup banyo, mutfak ve lv-wc, komple seramiktir, mutfakta da tezgah arası fayanstır. Mutfakta suni granit tezgah ile dolaplar montelidir, banyoda lavabo ve duş kabini mevcuttur. Mesken girişi çelik doğrama kapı olup, mesken içerisindeki kapılar ahşap doğramadır. Tüm pencereler pvc çift camdır. Meskende bireysel doğal gaz tesisatı mevcut olup kombi monteli vaziyettedir. Genel olarak düşük denilebilecek seviyede işçilik ve malzeme kullanımı bulunmakta olup binada asansör mevcut değildir. Mesken yaklaşık net 135 m²dir. Bina 9 yıllıktır. Adresi : Ertuğrul Gazi Mah. 189073 Sokak.B Blok No:2/B Şahinbey / GAZİANTEP Yüzölçümü : 5.067,58 m² Arsa Payı : 67/5067 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Kısmen Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Kıymeti : 4.754.851,40 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf