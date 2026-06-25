Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:00
İ L A N
T.C. İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/2094
DAVA : Vasiyetnamenin Açılması
Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçılar HASAN ASLAN VE LEYLA ASLAN'a gerekçeli kararın ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 24/03/20216 tarihli duruşmasında;
"Talebin KABULÜ ile; Müteveffa HALEF ASLAN - 11705826000 tarafından İzmir 12. Noterliği'nin 08/12/2022 tarih ve 04678 yevmiye numarası ile düzenlettirilen vasiyetname mahkememizce açılıp okunmuş olmakla ESASIN KAPATILMASINA kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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