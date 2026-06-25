İ L A N

T.C. İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2094

DAVA : Vasiyetnamenin Açılması

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçılar HASAN ASLAN VE LEYLA ASLAN'a gerekçeli kararın ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 24/03/20216 tarihli duruşmasında;

"Talebin KABULÜ ile; Müteveffa HALEF ASLAN - 11705826000 tarafından İzmir 12. Noterliği'nin 08/12/2022 tarih ve 04678 yevmiye numarası ile düzenlettirilen vasiyetname mahkememizce açılıp okunmuş olmakla ESASIN KAPATILMASINA kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.