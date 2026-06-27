Arnavutköy Tapu Müdürlüğünden

İLAN

Sayın : SERAP TANIŞ

YASSIÖREN Mah. 172 ada 53 parseldeki taşınmazın 3/112 hissesi MEHMET KAYSAL adına,3/112 hissesi FATMA YALÇIN ,YASSIÖREN Mah. 172 ada 93 parseldeki taşınmazın 9/640 hissesi MEHMET KAYSAL ,9/640 Hissesi FATMA YALÇIN adına kayıtlı iken; MEHMET KAYSAL 'ın Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi' nden verilen 20/04/2026 tarihli ve 2026/377 ESAS 2026/442 KARAR sayılı veraset belgesine ve FATMA YALÇIN'ın Büyükçekmece 5. Sulh Hukuk Mahkemesi' nden verilen 06/04/2026 tarihli ve 2026/324 ESAS 2026/417 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarına vekaleten MELİK POLAT 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden miras ortaklığından doğan mülkiyetinin Paylı İntikal işlemi talebinde bulunulmuştur. SERAP TANIŞ'a ulaşılamamıştır.

Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,paylı intikal işleminin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olobilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki Paylı İntikalişlemi yapılarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 23/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02495511