T.C.

KESKİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/796 Esas ve 2025/377 Karar

MÜŞTEKİ :ABDUL LATIFRAHMAN ALI, MEHMED VALI ve AZIZ BIBI oğlu, 1996 doğumlu, SUÇ :Hakaret, Silahla Tehdit, Kasten YaralamaSUÇ TARİHİ :15/07/2024

SUÇ YERİ :Kırıkkale/Keskin

KARAR TRH. :17/07/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda; Sanık Ramazan Değirmenci'nin müşteki Abdullatif Rahman Ali'ye karşı "Kasten Yaralama" suçundan yapılan yargılamada sanık hakkında neticeten 1 yıl 8 ay 9gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Suça sürüklenen çocuk Ali Adem Değirmenci'nin müşteki Abdullatif Rahman Ali'ye karşı "Kasten Yaralama" 1 yıl 1 ay 15gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan cezanın süresi ve adli sicil kaydına göre daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde Dairemizde kanaat oluşması nedeniyle, 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin 5. fıkrası gereğince hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Her ne kadar sanık Ramazan Değirmenci hakkında "Hakaret" ve "Silhala Tehdit" suçlarından, sçç Ali Adem Değirmenci hakkında ise "Silhala Tehdit" suçundan cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmışsa da, yüklenen suçun sanık ve sçç tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanık ve ssçnin CMK 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği,

Müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği ve adresi meçhul olduğu anlaşılmakla, kararının müştekiye 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1 md.si gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın hakim tarafından onaylanması suretiyle veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla hakkında verilen karar yönünden Kırıkkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, yasal süre içerisinde yasa yoluna başvurmadığınız taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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