T.C.

ADANA

12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/38 Esas 30.03.2026

İLAN

T.C. ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/38 Esas

DAVALI: CENK ATEŞ, aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Cenk ATEŞ'e istinaf dilekçesi tebligatı yapılamamış olup, istinaf dilekçesinin davalı Cenk ATEŞ'e ilanen tebliğine karar verilmiştir;

İSTİNAF DİLEKÇESİ

Her ne kadar Adana 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14.04.2025 tarihli kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin reddine karar verilmiş ise de söz konusu karar tarafımıza tebliğ edilmemiş olup söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvuruyoruz.

Müvekkil şirket davalı ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davaya konu taşınmazı hak ettiğinden ve bu durum bir kısım davalılar tarafından da kabul edildiğinden, ilk derece mahkemesinin taşınmazın devrine mani olmak üzere ihtiyati tedbir kararı verilmesine yönelik talebimizin reddine dair kararın itirazımız doğrultusunda kaldırılarak teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini, arz ve talep ederiz.

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