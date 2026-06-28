İ L A N

T.C.

KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

ESAS NO : 2025/73 Satış

Kocaeli/Kocakaymaz Mahallesinde bulunan bir kısım taşınmazlar hakkında Ali PIRLANTI ve diğerlerinin açtığı ortaklığın giderilmesi davası sonuçlanmış olup, 2025/73 Satış dosyasında işlem görmeye başlamış ise de, bilinen adresi yurtdışında bulunduğu, rapor tebliğleri yapılamadığı için aşağıda ada parsel numaraları yazılı parsellerin kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarında belirtilen kıymet takdir tutarlarına,

Sıra No: Ada No Par.No Köyü Alanı (m²) Birim Fiyatı (TL) (TL)

1 153 8 Kocakaymaz 383,07 765,533 293.252,73

2 153 81 Kocakaymaz 1.114,63 765,533 853.286,05

3 153 82 Kocakaymaz 621,54 765,533 475.809,38

4 153 107 Kocakaymaz 2.558,10 765,533 1.958.309,97

5 153 147 Kocakaymaz 1.154,11 765,533 883.509,29

6 153 149 Kocakaymaz 1.325,52 765,533 1.014.729,30

7 153 151 Kocakaymaz 1.181,88 765,533 904.768,14

8 153 152 Kocakaymaz 2.128,71 765,533 1.629.597,75

9 153 162 Kocakaymaz 574,67 765,533 439.928,85

10 153 193 Kocakaymaz 1.909,75 1.048,505 2.002.382,42

11 153 312 Kocakaymaz 2.126,23 765,533 1.627.699,23

12 153 345 Kocakaymaz 1.440,89 765,533 1.103.048,84

13 153 350 Kocakaymaz 2.794,75 765,533 2.139.473,35

14 153 360 Kocakaymaz 3.122,28 765,533 2.390.208,38

15 153 384 Kocakaymaz 2.669,56 765,533 2.043.636,28

16 153 393 Kocakaymaz 1.536,71 956,916 1.470.502,39

17 153 411 Kocakaymaz 2.631,32 956,916 2.517.952,21

18 153 479 Kocakaymaz 1.228,02 765,533 940.089,83

19 153 502 Kocakaymaz 1.001,76 765,533 766.880,34

20 153 509 Kocakaymaz 731,69 765,533 560.132,84

21 153 512 Kocakaymaz 578,79 765,533 443.082,85

22 153 704 Kocakaymaz 1.913,25 1.048,505 2.006.052,19

23 153 858 Kocakaymaz 3.180,44 956,916 3.043.413,92

24 165 18 Kocakaymaz 470,17 765,533 359.930,65

25 165 32 Kocakaymaz 1.169,10 765,533 894.984,63

26 165 37 Kocakaymaz 569,42 765,533 435.909,80

27 165 47 Kocakaymaz 1.083,94 765,533 829.791,84

28 165 54 Kocakaymaz 891,69 765,533 682.618,12

29 165 61 Kocakaymaz 544,42 765,533 416.771,48

30 165 62 Kocakaymaz 2.346,79 765,533 1.796.545,19

31 167 106 Kocakaymaz 307,15 765,533 235.133,46

32 168 41 Kocakaymaz 346,08 956,916 331.169,49

33 168 47 Kocakaymaz 1.596,21 956,916 1.527.438,89

GENEL TOPLAM : 47.232,64 m² 39.018.040,07 TL

Sıra No: Ada No Par.No Köyü Alanı (m²) Birim Fiyatı (TL) (TL

34 153 523 Kocakaymaz 519,15 1.700,00 882.555,00 TL

GENEL TOPLAM : 519,15 882.555,00 TL

tebliğinden itibaren rapora karşı 7 günlük yasal süre içerisinde Kandıra Sulh Hukuk Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz hususu ihtar olunacağı hususunda, aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere, NAHİT ve GÜLSER oğlu 368*****324 Cihat BAYCAN'a ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02498418