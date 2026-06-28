T.R

NAZİLLİ

2. FRIEDENSGERICHT

AKTEN NR : 2015/877

BECHLUSS NR : 2023/151

BEKLAGTE : YASEMİN ÇAMLI (T.R. IN:11560727818)

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In der vor unserem Gericht anhängigen Klage auf Auflösung der Gesellschaft konnte die Zustellung nicht erfolgen, da Sie an Ihrer für die Zustellung angegebenen Anschrift nicht auffindbar waren; da auch die Adressermittlungen zu keinem Ergebnis führten, wurde beschlossen, den Inhalt des Urteils durch öffentliche Bekanntmachung zuzustellen.

Das Urteil unseres Gerichts vom 25.01.2023, Aktenzeichen 2015/877 und Urteilsnummer 2023/151, lautet wie folgt:

- Die Klage wurde akzeptiert.

- Es wurde beschlossen, die Miteigentümerschaft an den Immobilien (Provinz: Aydın, Bezirk: Nazilli, Stadtteil: Yeni Mahalle, Flurstück-Nr.: 1386, Parzellen-Nr.: 56, Block-Nr.: A1, Einheitsnummer: 2 und Flurstück-Nr.: 1443, Parzellen-Nr.: 62, Block-Nr.: A3, Einheitsnummer: 6) durch Verkauf aufzuheben.

Gemäß Artikel 28 des Gesetzes Nr. 7201 und Artikel 345 der Zivilprozessordnung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben, dass innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der begründeten Entscheidung das Rechtsmittel eingelegt werden muss; andernfalls gilt das Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels gegen die begründete Entscheidung als verwirkt. Diese Bekanntgabe gilt als Zustellung. 04/02/2026

T.C

NAZİLLİ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/877

KARAR NO : 2023/151

DAVALI : YASEMİN ÇAMLI (T.C:11560727818)

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında, Mahkememizce tebligata yarar açık adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmalarından da bir netice alınmadığından karar içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/01/2023 Tarih 2015/877 Esas 2023/151 Karar sayılı ilamı ile;

Davanın KABULÜNE,

-Aydın İli Nazilli İlçesi Yeni Mahalle 1386 ada 56 parsel A1 blok 2 nolu bağımsız bölüm ve 1443 ada 62 parsel A3 Blok 6 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, dair karar verilmiştir.

Mahkememizce alınan gerekçeli kararın 7201 sayılı kanunun 28'inci maddesi ile HMK 345. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurmanız aksi taktirde gerekçeli karara istinaf etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02498179