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BURSA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/340 Esas

Davacı YELİZ KÖKEL tarafından Davalılar DENİZ YUMUŞAK, SİBEL KÖKEL aleyhine mahkememize açılan Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasına ait dava dilekçesi ve eklerini bildirir tebligat tüm aramalara rağmen Oğuz ve Sibel kızı, 18/08/1987 Kadıköy doğumlu davalı DENİZ YUMUŞAK'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Davalı DENİZ YUMUŞAK, "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR"

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02497896