Giriş Tarihi: 30.06.2026 00:00
T.C.
ENEZ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/405 Esas 13/03/2026
İLANDIR
Mahkememizde görülmekte olan TMK m. 713 uyarınca Tapu İptali ve Tescil(Yeni Arazi oluşumundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Küçükevren köyü,167 ada 3 parsele (eski haliyle 6 pafta 324 parsel) ve " Edirne ili, Enez ilçesi, Küçükevren köyü,167 ada 4 parsel sayılı taşınmazlara hak sahibi olduğunu ileri sürebilecek kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu İLAN olunur.
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