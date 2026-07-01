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Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Mahkememizin;

*2026/363 Esas sayılı dosyası malikleri DAVUD HAZIR, GÜLSÜM ESEN, HANİFE KARPUZ, HANİFİ HAZIR, HARUN HAZIR, HASAN HAZIR, HATİCE ZEYNEP DOYUK, KADRİYE HAZIR, NİGAR DOĞANGÜNEŞ, ORHAN HAZIR, RAMAZAN YUSUF HAZIR, SABRİYE HAZIR, SELVİYE YAKICI, VEZİRE BAL, YILMAZ HAZIR olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Şahinkaya köyü 107 ada 42 parsel;

*2026/364 Esas sayılı dosyası malikleri AKIN ÖZCAN, ALİ İHSAN ÖZER, ARZU ÖKTEM, AYBÜKE AYTEKİN, AYŞE ÜSTÜNDAĞ, BİNNUR AYTEKİN, BİRGÜL ÖZCAN, BÜLENT BENLİ, ÇİLER GÜLLERİ, DUYGU HARDALAÇ, ECEM AYTEKİN, ERDAL ÖZCAN, ERDEM ÖZCAN, EROL ÖZCAN, ERTAN ÖZCAN, FAHRİYE ŞENKAL, FATİH ÖZDEMİR, FATMA ERDEM, FATMA ÖZCAN, FATMA NURDOĞAN KARAKAŞ, GONCA ÖZER YAMAN, GÖKÇE DORUM, GÜL OFLAZ, HAFİZE GAMZE TUĞRUL, HAKAN ÖZCAN, HAMDİ SONER ALTUNDOĞAN, HANDAN TARHAN, HARUN ÖZCAN, HARUN ÖZDEMİR, HİLMİ ALPER ÖZCAN, HÜLYA ÖZCAN DAL, İBRAHİM YENER ALTUNDOĞAN, İSMAİL HAKKI KARAKAŞ, MEHMET ÖZER, MEHMET ARİF ÖZER, MEZİYET ÖZCAN, MURAT ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZCAN, MÜJGAN YAMAN, MÜZEYYEN KARA, NAZİFE ÖZCAN, NECDET ÖZDEMİR, NİĞME ÖZCAN, ONUR ÖZCAN, ÖNER ÖZCAN, SEDA KARAKAŞ, SELÇUK ÖZCAN, SEMİH ÖZDEMİR, SEMİHA ÖZDEMİR, SERVET ÖZCAN, SÜHEYLA GÜLERDOĞAN, ŞENOL ÖZCAN, TANER ÖZCAN, TUĞYAN ÖZCAN, UMAY ASUDE AYTEKİN, VOLKAN ÖZCAN, ZAHİDE ÖZDEMİR ve müteveffa NURDAN ALTUNDOĞAN,CELAL ÖZCAN, HİLMİ ÖZCAN,ŞÜKRÜ ÖZCAN ,GÜLSER ÖZCAN, ADNAN ÖZCAN, HAKKI ÖZCAN,RİFAT ERDEM, NECMEDDİN ÖZDEMİR,AYDIN ÖZCAN,MÜZEHER ÖZER, NEVZAT ÖZDEMİR,GÜLGÜLE BENLİ, FATMA ÖZDEMİR, ZÜLFÜKAR ÖZCAN,NECATİ KARAKAŞ, MÜNİRE KARAKAŞ, HAYRİYE ÖZCAN, MÜZEYYEN AYTEKİN, LÜTFİ ÖZCAN,NİHAT ÖZDEMİR, BEKİR ÖZCAN ,NURETTİN ÖZCAN, AHMET ÖZCAN, AYŞE ÖZDEMİR, ÖNDER AYTEKİN,FİKRİYE BENLİ olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Pelte köyü 101 ada 1 parsel;

*2026/365 Esas sayılı dosyası malikleri ARİF TEMİZ, AYSEL ÇAKMAK, BİLGEN KARAASLAN, BİLGİN ÇİÇEK, EYYUP ÇETİNKAYA, HAKAN APAYDIN, HARUN APAYDIN, HAYATİ ÇETİNKAYA, HÜSEYİN ÇAKMAK, KEMAL ÇAKMAK, LOKMAN APAYDIN, MAHVER YEŞİLYAPRAK, MİNE YILMAZ, NECMETTİN ÇETİNKAYA, NEVZAT ÇETİNKAYA, NİLGÜN ÇİÇEK, NURGÜL ÇİÇEK, RECEP APAYDIN, SADET ŞAHİN, SELÇUK ÇİÇEK, TURGAY APAYDIN, ÜMİT MANAV, ZÜHAL GÖLBAŞI, ZÜLFİYE ÇİÇEK ve Atiye Çetinkaya Efraim Çakmak, Sultan Apaydın ve Şükrü Çakmak olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Pelte köyü 103 ada 44 parsel;

*2026/366 Esas sayılı dosyası malikleri AKIN ÖZCAN, ALİ İHSAN ÖZER, ARZU ÖKTEM, AYBÜKE AYTEKİN, AYŞE ÜSTÜNDAĞ, BİNNUR AYTEKİN, BİRGÜL ÖZCAN, BÜLENT BENLİ, ÇİLER GÜLLERİ, DUYGU HARDALAÇ, ECEM AYTEKİN, ERDAL ÖZCAN, ERDEM ÖZCAN, EROL ÖZCAN, ERTAN ÖZCAN, FAHRİYE ŞENKAL, FATİH ÖZDEMİR, FATMA ERDEM, FATMA ÖZCAN, FATMA NURDOĞAN KARAKAŞ, GONCA ÖZER YAMAN, GÖKÇE DORUM, GÜL OFLAZ, HAFİZE GAMZE TUĞRUL, HAKAN ÖZCAN, HAMDİ SONER ALTUNDOĞAN, HANDAN TARHAN, HARUN ÖZCAN, HARUN ÖZDEMİR, HİLMİ ALPER ÖZCAN, HÜLYA ÖZCAN DAL, İBRAHİM YENER ALTUNDOĞAN, İSMAİL HAKKI KARAKAŞ, MEHMET ÖZER, MEHMET ARİF ÖZER, MEZİYET ÖZCAN, MURAT ÖZDEMİR, MUSTAFA ÖZCAN, MÜJGAN YAMAN, MÜZEYYEN KARA, NAZİFE ÖZCAN, NECDET ÖZDEMİR, NİĞME ÖZCAN, ONUR ÖZCAN, ÖNER ÖZCAN, SEDA KARAKAŞ, SELÇUK ÖZCAN, SEMİH ÖZDEMİR, SEMİHA ÖZDEMİR, SERVET ÖZCAN, SÜHEYLA GÜLERDOĞAN, ŞENOL ÖZCAN, TANER ÖZCAN, TUĞYAN ÖZCAN, UMAY ASUDE AYTEKİN, VOLKAN ÖZCAN, ZAHİDE ÖZDEMİR ve müteveffa NURDAN ALTUNDOĞAN,CELAL ÖZCAN, HİLMİ ÖZCAN,ŞÜKRÜ ÖZCAN ,GÜLSER ÖZCAN, ADNAN ÖZCAN, HAKKI ÖZCAN,RİFAT ERDEM, NECMEDDİN ÖZDEMİR,AYDIN ÖZCAN,MÜZEHER ÖZER, NEVZAT ÖZDEMİR,GÜLGÜLE BENLİ, FATMA ÖZDEMİR, ZÜLFÜKAR ÖZCAN,NECATİ KARAKAŞ, MÜNİRE KARAKAŞ, HAYRİYE ÖZCAN, MÜZEYYEN AYTEKİN, LÜTFİ ÖZCAN,NİHAT ÖZDEMİR, BEKİR ÖZCAN ,NURETTİN ÖZCAN, AHMET ÖZCAN, AYŞE ÖZDEMİR, ÖNDER AYTEKİN,FİKRİYE BENLİ olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Pelte köyü 102 ada 5 parsel;

*2026/367 Esas sayılı dosyası malikleri AYŞE İLHAN, BEDRETTİN DEMİREL, RASİME BELSUN, FİKRET TALAY, NECDET TALAY, PERİHAN SÜERDEM, NÜKET KÜÇÜLEL EZBERCİ, BANU KÜÇÜKEL, ŞÜKRÜ ATİLA, FİKRİ KÜÇÜKEL, MEHMET ZEKİ KÜÇÜKEL, MUSTAFA SAFFET KÜÇÜKEL, FERİDUN KÜÇÜKEL, SEMAHAT KÜÇÜKEL olan dava konusu Elazığ ili Merkez ilçesi Gümüşbağlar köyü 104 ada 46 parsel;

TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı anlaşıldığından;

TEİAŞ tarafından kamulaştırılan yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğiniz, husumetin davacı TEİAŞ'a tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.

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