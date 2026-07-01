- İLAN -

ORTACA AİLE MAHKEMESİ

2025/42 Esas

Davacı TUBA NAWAZ ileDavalı IQBAL NAWAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Önlem Nafakası) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;tarafların 2005 yılında evlendiklerini, müşterek iki çocuklarının bulunduğunu, davalının çocuklarıyla iletişiminin bulunmadığını, müvekkili lehine 15.000,00 TL çocuklar için eğitim nafakası olarak 15.000,00 TL olmak üzere aylık 30.000,00 TL nafaka ile 25.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı IQBAL NAWAZ'a;

1-6100 sayılıHMK'nın 119. maddesi gereği dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurları içerdiğinden; DAVA DİLEKÇESİNİN KABULÜNE,

2-Davanın NAFAKA (YARDIMNAFAKASI) DAVASI olduğunun tespitine,

3-4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 7.maddesinin 2. fıkrası ve HMK'nın 316. Maddesi gereği yargılamanın BASİT YARGILAMA USULÜ ile yapılmasına,

4-Dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK'nın 27. ve 122. maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine, masrafın davacı tarafça mahkeme veznesine yatırılan gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve tensip zaptının eklenmesine,

5-Davalıya çıkarılan davetiyeye 6100 sayılı HMK'nın 122.,127., ve 317/2. maddeleri gereği dava dilekçesini kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağına ilişkin ihtarın şerhine,

6-Dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi bir delil bildirmeyen davacı veya davalıya ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi için yeni bir süre verilmesi imkânı bulunmadığından davalıya dava dilekçesininusulüne uygun tebliğine rağmen iki haftalık yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığının ihtarına,

7-Davalının cevap dilekçesinin, delilleri ve ilk itirazlarının davacıya 6100 sayılı HMK'nın 126/4. maddesi gereği tebliğine, tebligat masrafının cevap dilekçesi ile birlikte verilen gider avansından, verilmemişse davacı gider avansından karşılanmasına,

8-Dava dilekçesinde 6100 sayılı HMK'nın 119/1. maddesinin b,c,ç,ğ,h bentlerinde yer alan hususların eksik olması halinde buna dair tebligattan itibaren bir haftalık kesin süre içerisinde giderilmesi, aksi halde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği,

9-Cevap dilekçesinde 6100 sayılı HMK'nın 129/1. maddesinin b,c,ç,ğ bentlerinde yer alan hususların eksik olması halinde buna dair tebligattan itibaren bir haftalık kesin süre içerisinde giderilmesi, aksi halde cevap dilekçesi verilmemiş sayılmasına karar verileceği,

10-Tarafların, 6100 sayılı HMK'nın 121. maddesi, 129/2. maddesi ve 318. maddesi gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dava ya da cevap dilekçelerine ekleyerek vermeleri, varsa tanıkların isim ve adresleri ile hangi konularda dinlenecekleri hususunda açıklamalar ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları halinde bahsi geçen belge ve delillerin getirtilmesi için ilgili yerlerden celbine, davacının delilleri için davacı gider avansının kullanılacağı, davalı delilleri için 6100 sayılı HMK'nın 324. maddesi gereğince yatıracağı gider avansının kullanılmasına,

11-Dava basit yargılama usulüne tabi olduğundan 6100 sayılı HMK'nın 317/3. maddesi gereği cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin verilemeyeceğinin taraflara ihtarına,

12-Davanın açılması ile iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi, cevap dilekçesinin verilmesi ile de savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının başlayacağının 6100 sayılı HMK'nın 319. maddesi uyarınca taraflara ihtarına,

13-Dava dilekçesi ve cevap dilekçesinin karşılıklı olarak taraflara tebliğinden veya sürelerin dolmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılmasına,

İlanen tebligat işlemi dikkate alınarak duruşmanın 25/11/2026 günü saat 11:10'a bırakılmasına tensiben karar verildi yerine kain olmak üzere davalı IQBAL NAWAZ'a İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02501370