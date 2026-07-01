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T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/576 Esas

DAVALI : AYŞEGÜL DURAN GULAMOV

Davacı ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/10/2026 günü saat: 11:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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