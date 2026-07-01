T.C. ANKARA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

A N K A R A

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO. : 2025/29

KARAR NO. : 2026/231

İ L A N

Hakaret, Tehdit ve Kasten yaralama suçundan sanık Ziya ve Kevser'denh olma 19.09.1977 d.lu ERKAN YILMAZ hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık BAYRAM AKSU'nun üzerine atılı müşteki Ahmet Cengiz'e hakaret suçundan Düşme, Müyteki Ahmet ve Katılan Furkan'a yönelik tehdit suçlarından beraatine, katılan Furkan'a yönelik hakaret suçundan beraatine ve Katılan Furkan'a yönelik kasten yaralama suçundan TCK'nun 86/1,86/3-e,29,62 maddeleri gereğince 11 ay 7 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve verilen bu hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına Dair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, sanık müdafinin yüzüne karşı, sanık, mağdur ve mağdurlar vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın sanık müdafiine tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş;

Katılan Furkan Engin İnler'in bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın katılan FURAN ENGİN İNLER'E ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 30/06/2026

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