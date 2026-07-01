Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2026/5210 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5210 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 45960 Ada, 1 Parsel, 1.KAT 3 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Adresi : Ayyıldız (Tapuda Elvan) Mahallesi 1642.Sokak Yıldızpark Sitesi No:1/3 Etimesgut / ANKARA Yüzölçümü : 5.268,00 m2 Arsa Payı : 660/21072 İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın; 85035 Nolu İmar Planı Kapsamında, KAKS (Emsal): 0,75 Kat adedi: 9, İnşaat Nizamı: Ayrık Nizam yapılaşma koşullarında "Konut Alanı" kullanımında kaldığı plan notlarının geçerli olduğu hususları tespit edilmiştir. Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:50

29/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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