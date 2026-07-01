T.C.

BAKIRKÖY

57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90705394-2025/247-Ceza Dava Dosyası 26.06.2026

Konu :

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonucu sanık Muhammed ve Vefa oğlu 01.01.1994 D.lu Deyr Ezzor doğumlu Alkasem ALAHMED hakkında 213 Sayılı Yasanın 359/a-2 madde, 5237 Sayılı Kanunun 62, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca verilen 7 ay 15 gün hapis cezasının CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Gerekçeli Kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre sanık Alkasem ALAHMED 'ın bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, iki hafta içerisinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer itibariyle Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde ön bürolara verilecek bir dilekçe ile CMK 268 maddesi belirtilen itiraz yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 26/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02500839