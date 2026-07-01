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T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/8 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) Davası nedeniyle; dava konusu İstanbul İli Çatalca İlçesi Nakkaş Mahallesi 2835 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, dahili davalı ALİ BAHADIR ONUK'a yapılan tebligatların tebliğ edilememesi nedeniyle davalı ALİ BAHADIR ONUK adına duruşma gününün, dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarını ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; araştırmalar sonucunda tespit edilen adresi ''İZZET EFENDİ HOCA SOKAK NO:16 ACENTU MAHALLESİ LEFKE/KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ '' olan dahili davalı ALİ BAHADIR ONUK'a duruşma günü olan 13/10/2026 günü saat: 10:20'de Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, HMK 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği, aksi halde HMK 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK 131 Maddesi uyarınca ilk itirazlarını bildirmesi gerektiği aksi halde bildiremeyeceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. 29/06/2026

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