T.C.

HANAK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/120 Esas 25.06.2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sırasında; kendisine tebligat yapılamayan davalı Ali Haydar Firik'e dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Ali Haydar Firik adına tapuda kayıtlı olan ve dava konusu edilen Ardahan İli, Damal İlçesi, Serhat Mahallesi 128 ada 162 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılarak davacı idare adına tesciline, yol olarak terkinine, kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazda hissesine düşen bedelin 13.801,82-TL olduğu tespit edilmiştir.

Duruşma günü, saati ve yeri : 06/10/2026, saat:10.05, Hanak Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda yazılı dava dilekçesi içeriğinin 7201 SY. nın 31. Maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ işleminin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Davalı: ALİ HAYDAR FİRİK, Hıdır oğlu, 16/03/1981 doğumlu.

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