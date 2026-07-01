T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2019/535-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

MAĞDUR SANIK: EMZARI TSKHADIASHVILI,

SANIK: GIVI MIKELADZE,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/02/2020 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Her ne kadar sanık EMZARI TSKHADIASHVILI, GIVI MIKELADZE, 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile haklarında kamu davası açılmış ise de; sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince üzerlerine atılı suçtan AYRI AYRI BERAATİNE

Adli emanetin 2018/590 sırasına kayıtlı emanet eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

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