Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:00
T.C.
HOPA
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : 2019/535-Ceza Dava Dosyası
İ L A N
MAĞDUR SANIK: EMZARI TSKHADIASHVILI,
SANIK: GIVI MIKELADZE,
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 13/02/2020 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Her ne kadar sanık EMZARI TSKHADIASHVILI, GIVI MIKELADZE, 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile haklarında kamu davası açılmış ise de; sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince üzerlerine atılı suçtan AYRI AYRI BERAATİNE
Adli emanetin 2018/590 sırasına kayıtlı emanet eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.
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