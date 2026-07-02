Giriş Tarihi: 03.07.2026 00:00
NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN
Davacı , HÜSEYİN YAŞAROĞLU ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2026/136 Esas sayılı dava dosyasında dava konusu olan Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kızılcakent Mahallesi, 172 ada 3 parseldeki 7.150,97 m²'lik alanın davacı Hüseyin Yaşaroğlu tarafından TMK.nın 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.16/06/2026
DURUŞMA GÜNÜ : 11/11/2026
DURUŞMA SAATİ : 10:30
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02500174