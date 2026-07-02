NİZİP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Davacı , HÜSEYİN YAŞAROĞLU ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2026/136 Esas sayılı dava dosyasında dava konusu olan Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kızılcakent Mahallesi, 172 ada 3 parseldeki 7.150,97 m²'lik alanın davacı Hüseyin Yaşaroğlu tarafından TMK.nın 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.16/06/2026

DURUŞMA GÜNÜ : 11/11/2026

DURUŞMA SAATİ : 10:30