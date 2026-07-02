İ L A N

T.C. KARŞIYAKA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/645 Esas

DAVALI : PERİHAN ŞEN -T.C:45427415754- ALİ ve AYŞE'den olma KULA 20/06/1959

Doğumlu- Gebr-Thalheimer-str.2 33378 Rheda-Wiedenbrück ALMANYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı PERİHAN ŞEN'in tüm aramalarına rağmen tebligata yarar açık adresi bulunamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Ön İnceleme Duruşmasının 15/12/2026 günü saat 09:10'da yapılacağı,

"HMK 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterip henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/06/2026