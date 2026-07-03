İ L A N

ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/352 ESAS

İLANIN MUHATABI

DAVALI : ECHO RESEARCH & DEVELOPMENT SPA

20123 MİLANO , PİZZA SANTA MARİA BELTRADE 2 ITALY

DAVACI : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Mahkememiz dosyasında bilirkişiden rapor alınmış; 28/04/2025 tarihli raporda "davacı Bakanlığın; Maraş Projesi'nin, IPA I-Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen projelerden biri olduğu, tedarik ve danışmanlık bileşenlerinden oluştuğu, bu projedeki tedarik bileşeninin ise dört lottan oluştuğu, bu lotlardan Laboratuvar Ekipmanları (Lot 1) imzalanan sözleşme kapsamında; 108.121,12-€

"Tokat Projesi" TR 16 I PO.003.1.15 numaralı "Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı Projesi"nin müşavirlik, tedarik, inşaat ve danışmanlık bileşenlerinden oluştuğu, Makine Atölyesi için Makine ve Ekipman (Lot 4), imzalanan sözleşme kapsamında; 969.766,40-€

(Samsun Projesi) TR 16 IPO.003.1.3.16 numaralı "Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Projesi"nin , inşaat, müşavirlik, tedarik ve danışmanlık bileşenlerinden oluştuğu, Malzeme Ölçümü ve Kalibrasyon Ekipmanı (Lot 4), imzalanan sözleşme kapsamında; 1.543.248,93-€

Davalı yükleniciden alacaklı olduğu" tespit edilmiştir.

Davacı vekilince 14/05/2026 tarihinde bedel artırım dilekçesi ile dava değeri 2.621.136,45-€ olarak artırılmıştır.

Yukarıda adı soyadı ile bilinen ve en son adresi yazılı davalı şirketin yurt dışı adresine çıkartılan bilirkişi raporu ve bedel arıtırım dilekçesi ekli tebligat iade dönmüş, yurt dışı konsolosluklarınca da yapılan araştırmalar neticesinde davalı şirketin yeni adresine ulaşılamamış, adresinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından; adı geçen davalıya, bilirkişi raporu ve bedel artırım dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalının bilirkişi raporuna tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 281. maddesi gereğince itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı Tebligat Kanunu 28 maddeleri gereğince ihtar ve ilanen tebliğ olunur.