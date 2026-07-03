İ L A N

ELAZIĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/471 Esas

Davacı Uğur ADALI tarafından açılan tapu iptali ve tescil davasında; Elazığ ili Merkez ilçesi, Perçenç (Akçakiraz) köyü, Sugözü Mevkii, 16 ada 35 parsel sayılı taşınmazın, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713/1-2 maddeleri uyarınca (olağanüstü zamanaşımı ve malikin yirmi yıl önce ölmesi hukuki sebebine dayalı olarak davacı adına tescili talep edilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713. Maddesinin 4. Ve 5. Fıkraları gereğince; yukarıda mevkii ve tapu kayıtları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, zilyetliğe veya mirasçılığa dayalı olarak itirazı olanların ya da tescili istenen taşınmazda hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin, işbu ilanın son yayınlandığı tarihten itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralı dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri veya dava açmaları gerekmektedir.

Yasal 3 aylık süre içinde herhangi bir itiraz olmadığı veya itiraz yerinde görülmediği takdirde, davanın kanıtlanması halinnde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu, TMK'nın 713/4-5 maddeleri uyarınca ilgililere ilan olunur. 24/06/2026