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REPUBLIKKEN TYRKIET HAYMANA 2. CIVILE RET I FØRSTE INSTANS

SAG NR. : 2026/30

SAGSØGER : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

SAGSØGTE : RAMAZAN TETİK (T.C. 113***808)

I den ekspropriationssag (vurdering og tinglysning), som sagsøgeren anlagde mod dig under sagen;

Den sagsøgte, Ramazan Tetik, der ejer ejendommen beliggende i Ankara-provinsen, Haymana-distriktet, Altıpınar-kvarteret, blok 0, parcel 1047, kunne ikke kontaktes. I overensstemmelse med vores rets foreløbige afgørelse, søgsmålsbegæringen og ekspertrapporten af 18/04/2022 udarbejdet af ekspertvidner Murat Şahin, Ali Haydar Paksoy, Muhittin Özgür Akgül og Adem Ertaş, Ekspertrapporten dateret 11/04/2022 af ekspert Haydar Hitaloğlu; de supplerende ekspertrapporter dateret 18/05/2023 og 05/09/2023; og høringen vil blive afholdt den 10/09/2026 kl. 10:35. De underrettes hermed om, at De skal være personligt til stede ved retsmødet eller være repræsenteret af en advokat. Ellers kan der træffes en afgørelse af proceduremæssige eller materielle årsager, og hvis der ikke træffes nogen afgørelse, fortsætter retssagen, og der kan træffes en afgørelse uden en ny indkaldelse. Denne meddelelse anses for at være forkyndt 15 dage efter offentliggørelsesdatoen. I overensstemmelse med artikel 281 i den civile retsplejelov kan indsigelser mod sagkyndige rapporter indgives inden for 2 uger efter meddelelsesdatoen, og i overensstemmelse med artikel 317 i den civile retsplejelov kan der indgives et svar inden for to uger efter meddelelsesdatoen, hvor alle beviser tydeligt angives, og hvor hvert bevismateriale understøttes (artikel 318 i den civile retsplejelov). Dette bekendtgøres hermed offentligt.