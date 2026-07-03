Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, YÖRÜKLER Mahalle, Panayır Mevkii, 141 Ada, 10 Parsel, Tarla vasfındaki taşınmaz Killi-Tınlı toprak yapısına sahip, Toprak Verimliliği Orta düzeyde, % 0-5 eğimli, Toprak Profil Derinliği 100 cm üzeri olup, 19.464,82 m²dir. Taşınmazın üzerinde halihazırda yaklaşık 42 adet 20-30 yaş aralığında mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın kalan kısmı killi-tınlı toprak yapısında yaklaşık olarak % 0-5 eğimli münavebeli tarım yapılabilen tarım arazisidir. Kuzeyi tel çit ile çevrili, doğusunda kadastral yol bulunmaktadır. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde, 1/1000 uygulama imar planı ve köy yerleşik alanı sınırları dışında, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır.
Adresi : Yörükler Mahallesi Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 19.464,82 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.732.410,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:47
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:47
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SARAÇLAR Mahalle, İçmesu Mevkii, 113 Ada, 82 Parsel, Kuyulu Tarla vasfındaki taşınmaz, Killi-Tınlı toprak yapısında, Toprak Verimliliği Düşük düzeyde, % 0-5 eğimli, Toprak Profil Derinliği 40-60 cm olup, 20.273,35 m²dir. Taşınmaz üzerinde halihazırda 25-30 yaş aralığında 3 adet zeytin, 15-20 yaş aralığında 4 adet nar ağacı bulunan killi-tınlı toprak yapısında yaklaşık olarak % 2-7 eğimli kısmen teraslı, münavebeli tarım yapılabilen tarım arazisidir. Taşınmaz güneyi kadastral yol, etrafı kuru taş duvar ve tel çit ile çevrilidir. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde, 1/1000 uygulama imar planı ve köy yerleşik alanı sınırları dışında, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır.
Adresi : Saraçlar Mahallesi 113 Ada 82 Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 20.273,35 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.123.007,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:47
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:47
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, YÖRÜKLER Mahalle, Köyiçi Mevkii, 132 Ada, 2 Parsel, Avlulu kargir ev vasfındaki taşınmaz 790,65 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde yığma tarzda yapılmış iki katlı, her katı 45,47 m2 alanlı 60-70 yıllık yapı, bu yapının doğu kısmında mutfak olarak kullanılan tek katlı 19,99 m2 alanlı yapı, batı kısmında yığma tarzda yapılmış tek katlı 39,58 m2 alanlı hayvan damı yapısı, arka kısmında 37,81 m2 alanlı yığma tarzda yapılmış hayvan damı yapısı, dama bitişik 53,97 m2 alanlı samanlık yapısı vardır. Parsel de ayrıca tuvalet yapısı, beton su havuzu, demir bahçe kapısı, kuru taş duvar vardır. Taşınmaz Yörükler Mahalle merkezinde yer almaktadır. Çevresinde 1-2 katlı eski köy evleri vardır. Her türlü alt yapı hizmetinden faydalanmaktadır. Tercih edilirliği vasattır.
Adresi : Yörükler Mahallesi Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 790,65 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.865.348,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:43
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:43
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4 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, ESENTEPE Mahalle, Kışla Mevkii, 118 Ada, 80 Parsel, Yüz Ağaçlı Zeytinlik vasfındaki taşınmaz 8.135,07 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz Killi-Tınlı toprak yapısında, toprak Verimliliği düşük, % 30-35 eğimli, Toprak Profil Derinliği 20-40 cm.dir. Taşınmaz üzerinde halihazırda kapama vaziyette 50-80 yaş aralığında zeytin ağaçları ile çalılıklar bulunmaktadır. Killi-tınlı toprak yapısında yaklaşık olarak % 30-35 eğimli tarım arazisidir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Etrafı kısmen tel çit ile çevrilidir. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde, 1/1000 uygulama imar planı ve köy yerleşik alanı sınırları dışında, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır.
Adresi : Esentepe Mahallesi Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 8.135,07 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.464.312,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:43
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:43
26/06/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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