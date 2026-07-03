T.C. ÇİNE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, YÖRÜKLER Mahalle, Köyiçi Mevkii, 132 Ada, 2 Parsel, Avlulu kargir ev vasfındaki taşınmaz 790,65 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmaz üzerinde yığma tarzda yapılmış iki katlı, her katı 45,47 m2 alanlı 60-70 yıllık yapı, bu yapının doğu kısmında mutfak olarak kullanılan tek katlı 19,99 m2 alanlı yapı, batı kısmında yığma tarzda yapılmış tek katlı 39,58 m2 alanlı hayvan damı yapısı, arka kısmında 37,81 m2 alanlı yığma tarzda yapılmış hayvan damı yapısı, dama bitişik 53,97 m2 alanlı samanlık yapısı vardır. Parsel de ayrıca tuvalet yapısı, beton su havuzu, demir bahçe kapısı, kuru taş duvar vardır. Taşınmaz Yörükler Mahalle merkezinde yer almaktadır. Çevresinde 1-2 katlı eski köy evleri vardır. Her türlü alt yapı hizmetinden faydalanmaktadır. Tercih edilirliği vasattır. Adresi : Yörükler Mahallesi Çine / AYDIN Yüzölçümü : 790,65 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.865.348,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur