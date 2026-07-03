Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:00
İ L A N
T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/252 Esas 16.12.2025
Konu : Gaiplik İlanı Hk.
İLAN
Fehima SERVERİ ile Abdurrahman SERVERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16.12.2025
GAİP
ADI SOYADI : ABDURRAHMAN SERVERİ
BABA ADI : MUHAMMED EKBER
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ : 12/04/1995
DOĞUM YERİ : BELAL-ŞAM
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