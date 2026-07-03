Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:00

T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/252 Esas 16.12.2025

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

İLAN

Fehima SERVERİ ile Abdurrahman SERVERİ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16.12.2025

GAİP

ADI SOYADI : ABDURRAHMAN SERVERİ

BABA ADI : MUHAMMED EKBER

ANA ADI : ZEYNEP

DOĞUM TARİHİ : 12/04/1995

DOĞUM YERİ : BELAL-ŞAM

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02502627

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA