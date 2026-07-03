Giriş Tarihi: 04.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C. GÖKÇEBEY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, ÜÇBURGU Mahalle/Köy, Yukarıçay Mevkii, 143 Ada, 26 Parsel
Yüzölçümü : 2.116,81 m2
İmar Durumu :Tapudaki gibidir.
Kıymeti : 5.715.387,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:09
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 11:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 11:09
26/06/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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