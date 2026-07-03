T.C. İNEGÖL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/87 Esas

KARAR NO : 2026/339

DAVACI : K.H.

MAĞDUR : NAGİHAN ÇELİK KAKEH, Bayram ve Behiye kızı, 19/01/1985 Dlu ,

SANIK : ABDULMOHSEN KAKEH, Mohamad ve Zokaa oğlu, 27/03/1986 ALEPPO du, mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:99260673406

SUÇ : Kadına Karşı Tehdit

SUÇ TARİHİ : 21/09/2025

KARAR TARİHİ : 28/04/2026

Yukarıda açık kimlik bilgisi ve üzerine atılı suçları yazılı sanık Abdulmohsen KAKEH hakkında İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/87 Esas 2026/339 Karar sayılı dosyasında yapılan açık yargılama sonucunda;

28/04/2026 tarihli karar ile "Kadına karşı Tehdit suçundan suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de; yüklenen suçu işlediği yolunda her türlü şüpheden uzak, net, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gibi; "şüpheden sanık yararlanır" şeklinde ifade edilen; evrensel, anayasal ve yasal niteliği bulunan masumluk karinesi de göz önünde bulundurulduğunda; yüklenen suçu işlediği sabit olmayan sanığın; 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE, karar verilmiş olup, sanık Abdulmohsin KAKEH tüm aramalara ve bildirilen adreslerine yapılan tebligatların bila ikmal dönmesi ve Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü' nün bila tarihli yazıları ile 14.10.2025 tarihinde sanığ4ın gönüllü geri dönüş yapmak suretiyle Cilvegözü Karahudut kapısından ülkemizden çıkış yaptığının bildirilmesi nedeniyle gerekçeli kararın, 7201 Sayılı Teb. Kan. 28 vd. maddeleri gereğince ilan yapılmak suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı İLANEN Tebliğ olunur. 25/06/2026