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T.C. BAKIRKÖY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/954 Esas

MİRASÇI : ALİS KILIÇARSLAN - 18740260738

OUSANNA KILIÇARSLAN - 18755260228

Mahkememizde görülmekte Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce belirlenen adresinize vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/10/2026 günü saat:11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.