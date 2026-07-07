İ L A N

T.C. HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/222 Esas

Davacı TEDAŞ ile Davalılar Mahmut Kalender ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil ) davası nedeniyle;

Davalı T.C: 67177177980 numaralı Mahmut Nedim ve Sebihe' den olma 01/07/1975 doğumlu Mahmut Kalender'in açık adresinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; duruşma günü olan 07/10/2026 günü saat 10:45' te mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde 2 suret halinde cevap ve delillerini bildirmesi, HMK 194. Maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıklaması, 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap ve delillerini bildirmediği takdirde davacı tarafın iddialarını inkar etmiş sayılacağı dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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