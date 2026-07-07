T.C.

İZMİR

46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/179

KARAR NO : 2024/655

KATILAN : Mehmet Özhan ÇAKIR, Ali ve Sema oğlu, 17/03/1991 doğumlu,

TC Kimlik No:10634802970

SUÇU : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ : 12/05/2022

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Mahkumiyet (erteli) kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 09/07/2024 tarih 2024/179 Esas 2024/655 Karar sayılı ilamı ile sanık Eflatun Kandırmış'ın üzerine atılı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nın 125/2-1, 62 ve CMK.nın 251/3-son cümle gereğince verilen cezadan 1/4 oranında indirim uygulanarak sanığın 1 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezası mahkumiyetinin bulunmadığı ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğundan sanığa verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine, cezası ertelenen sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 51/3 maddesi gereğince 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresinin TCK'nın 51/6 maddesi gereğince sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak takdiren herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK'nun 51/8.maddesi uyarınca da denetim süresi iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayımasına, sanığa neticeten verilen hapis cezasının ertelenmiş olması nedeniyle sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53/4 maddesi delaletiyle TCK'nın 53/1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına (ihtarat yapılamadı) karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı katılanın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 2 hafta içinde tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02504985