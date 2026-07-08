İSTANBUL ANADOLU

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA NO : 2026/11 Tereke

MÜTEVEFFA : TELLİ DOLU (TC Kimlik No: 29902651622)

VEFAT TARİHİ : 11.12.2025

Mahkememiz kararı ile Giresun İli, Alucra ilçesi, Kemallı mah/köy, 49 Cilt, 7 Hane sıra no nüfusa kayıtlı, MEHMET oğlu/kızı ÜMMİ olma,18/01/1938 doğumlu, 11.12.2025 tarihinde vefat eden 29902651622 T.C. Kimlik numaralı muris TELLİ DOLU 'un tereke mallarının, alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.'nın 612, 636 ve İ.İ.K.'nın 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbul 2 Nolu Barosuna kayıtlı Av. HASAN ÜNAL'ın Tereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.

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