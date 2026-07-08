T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/14 Esas

Mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/14 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları aksi halde şartlar oluşmuş ise bu yerin davacı Mustafa Kandemir adına tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

Antalya ili, Alanya İlçesi, Okurcalar mahallesinde yer alan, Mustafa Kandemir sahipliğinde bulunan tapulama harici yaklaşık 1637,65 m²'lik, A harfi ile gösterilen, 20 yıla yakın süredir zilyetlik ve tasarrufunda bulunan taşınmaz.

Not: Mahkememizin 2024/14 Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.

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