Giriş Tarihi: 09.07.2026 00:00
İ L A N
T.C. GERZE (Sinop) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2026/125 Esas
DAVALI/(LAR) : 1- ABDULLAH GÜLERYÜZ Başsökü Köyü Gerze/ SİNOP
2- ALİ GÜLERYÜZ Başsökü KöyüGerze/ SİNOP
3- AYŞE GÜLERYÜZ SİSTEME KAYITLI MERNİS ADRESİ
4- AYŞE ÖZDEMİR
5- BEDİRHAN GÜLERYÜZ Adil Mah. Vahdettin Cadesi Arşın Sokak. No:8 Daire:7Sultanbeyli/ İSTANBUL
6- FADİME YAZICI
7- FATMA GÜLERYÜZ Başsökü Köyü Gerze/ SİNOP
8- GÖKHAN GÜLERYÜZ Adil Mah. Arşın Sk. Keskin Apt. BlokNo: 8İç Kapı No: 7 Sultanbeyli/İstanbul 34935 Sultanbeyli/ İSTANBUL
9- GÜLBAHAR ATEŞ Adil Mahallesi ,Arşın Sokak No :8/7 Sultanbeyli/ İSTANBUL
10- HALİDE GÜLERYÜZ Başsökü KöyüGerze/ SİNOP
11- HALİSE TOKMAK Başsökü Köyü Gerze/ SİNOP
12- HANİFE GÜLERYÜZ Başsökü Köyü Gerze/ SİNOP
13- HASİBE GÜLYÜZ Atatürk Mh. Cevizli Sk No:20 D:11 Gerze Gerze/ SİNOP
14- İBRAHİM GÜLERYÜZ Ahmet Yesevi Mahallesi Dereli Sokak No 5 , İstanbul, Sultanbeyli Sultanbeyli/ İSTANBUL
15- KEZBAN TÜRKERİ Başsökü Köyü Gerze/ SİNOP
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 07/09/2026 günü saat: 10:43'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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