T.C.

İSTANBUL

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/1176 Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2025/562 07.07.2026

KARAR İLANI

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararı ile "1-Her ne kadar müşteki sanıklar hakkında TCK'nın 86/3.e, ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama, toplanan deliller ile müşteki sanıkların aşamalardaki beyanları, kriminal teknik bilirkişi raporu dikkate alındığında, müşteki sanıklardan Hasan Duran ve Uğur Bektaş'ın eylemleri incelendiğinde müşteki sanık Uğur Bektaş'ın silah ile Hasan ile iştirak halinde diğer müşteki sanık Murat Ava'yı bulunduğu yere doğru (yeşil binaya) iki kere doğrulttuğu ve birden fazla kez ateş etmesi eylemini öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği, bu husustaki delil tartışmasının Ağır Ceza Mahkemesinini görevinde olması sebebiyle CMK'nın 5 ve 5235 Sayılı Yasanın 12 maddeleri gereğince MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

2-Görevsizlik kararı kesinleştiğinde müşteki sanıkların 5237 Sayılı TCK'nın ilgili maddeleri gereğince yargılamalarının yapılarak neticelendirilmesi için dosyanın görevli ve yetkili bulunan İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNE," karar verilmiş olup, sanıklar UĞUR BEKTAŞ ve HASAN DURAN'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile istinaf yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.

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