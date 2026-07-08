T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/ 229 - 230 - 231 -232 - 233 Esas

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/229 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Siner Mahallesi, 6000 Ada, 37 Parsel, 1.761,96m2 Yüz Ölçümlü, Tarla - 206,18m2 Adalet Hancı, Ahmet Bulut, Fethi Taşgın, Hasibe Gülmez, İbrahim Hancı, Kadriye Gıgız, Resul Hancı, Selma Özişkar, Ülkü Ayrık, Yunus Taşgın, Yücel Taşgın, Şerife Bulut Mirasçıları 2026/230 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Siner Mahallesi, 6004 Ada, 5 Parsel, 19.297,41m2 Yüz Ölçümlü, Tarla 10.10m2 868,80m2 Halil İbrahim Açıkgöz, Hamdi Açıkgöz, Hasibe Aydın, Menduh Açıkgöz, Muzaffer Açıkgöz 2026/231 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Siner Mahallesi, 5962 Ada, 129 Parsel, 4.392,10m2 Yüz Ölçümlü, Tarla - 587,56m2 Aydın Geylani, Ayhan Gargacı, İbrahim Gargacı 2026/232 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Siner Mahallesi, 5962 Ada, 173 Parsel, 88.66m2 Yüz Ölçümlü, Tarla - - Hasan Kara Mirasçıları 2026/233 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Siner Mahallesi, 5997 Ada, 54 Parsel, 6.931,35m2 Yüz Ölçümlü, Tarla - 89.21m2 Mustafa HITIR

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili) kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

2026/229 Esas için Duruşmanın 25/09/2026 günü saat 10:45'den,

2026/230 Esas için Duruşmanın 25/09/2026 günü saat 10:40'den,

2026/231 Esas için Duruşmanın 25/09/2026 günü saat 10:35'den,

2026/232 Esas için Duruşmanın 25/09/2026 günü saat 10:25'den,

2026/233 Esas için Duruşmanın 25/09/2026 günü saat 10:30'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 12.06.2026

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