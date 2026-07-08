T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İstanbul ili, Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi, 2919 ada 40 parsel Killi, tın, % 4-6 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime yakın olan arsadır. Halihazırda üzerinde yapı ve meyve ağaçları mevcuttur. Çerkes Geyni Mevkiinde, yerleşim alana yakın, dikdörtgen-yamuk geometrik şekilli olan taşınmazın kadostral yola cephesi bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge Yeşilvadi Mahallesinde olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Önemli ulaşım akslarına ve merkezlere kuş uçuşu Şile Kaymakamlığına 16.450 m., Şile Ağva Yoluna 95 m. ve Ağva Merkeze 4.300 m. uzaklığındadır. Parselin mahallen yapılan incelemesinde bulunduğu yerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede alt yapı hizmetleri, kanalizasyon, içme suyu, imar yolu, çevre temizlik hizmeti, elektrik gibi hizmetlerin bulunmaktadır. Parselin mahalle merkezi, yol, plaja olan uzaklık ve imar durumları dikkate alınarak, dava konusu taşınmazın emsal alınan taşınmaza göre lokasyon olarak üstün konumda olduğundan avantajlı olduğu düşünülerek emsal alınan 2919 ada 62 nolu parsele göre % 110 değerinin olduğu takdir edilmiş ve buna göre dava konusu taşınmazların m² değeri; 11.185,00 TL/m2 hesaplanmıştır. 11.185,00 TL/m² * 2.325,20 m²= 26.007.362,00 TL olarak hesaplanmıştır. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Şuayipli Mahallesi, 2919 Ada 40 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.325,20 m2

İmar Durumu : Şuayipli Mahallesi, 2919 ada 40 parsel; 17.12.2018 tt.li 1/1000 Ölçekli Şuayipli Mahallesi Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde; büyük bir kısmı E=0.35 Yençok = 2 kat yapılaşma koşullarıyla ?Gelişme Konut Alanı? olup, kısmen ?Park Alanı?, az bir kısmı 7 m enkesitli ?4.Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu? lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 26.007.362,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.