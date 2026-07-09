ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALESİ DÜZELTME İLANI

Çankırı Devlet Hastanesi Kantin-Kafeterya Kiralama İşi İlanın dördüncü maddesi;

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

"a)Geçici teminatı %15 oranı 1.533.000,00 TL (Yirmi İki Bin Türk Lirası) tutarı Çankırı Devlet hastanesi Türkiye Halk Bankası Çankırı Şubesi TR330001200964600005000028 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır." yazı ile yazılan kısmı sehven yanlış yazılmış olup,

Doğrusu

"a)Geçici teminatı %15 oranı 1.533.000,00 TL (Bir milyon beş yüz otuz üç bin Türk lirası ) tutarı Çankırı Devlet hastanesi Türkiye Halk Bankası Çankırı Şubesi TR330001200964600005000028 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır." Şeklindedir.

Op.Dr.Yüksel SAYIN

Başhekim.

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