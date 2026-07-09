T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İli , Yüreğir İlçesi , Mihmandar(doğankent) Mahallesi , 316 Ada No , 15 Parsel No , 359,68m2 alanlı Kargir Bina Ve Bahçe vasfındaki taşınmazın 30424/35968 hissesi satılacaktır. Kıymet takdirine konu Adana İli, Yüreğir İlçesi, Mihmandar (Doğankent) Mahallesi, 316 ada 15 parselde kayıtlı taşınmaz Kargir Bina ve Bahçe vasfında olup borçlunun 30424/35968 oranında hissesine tekabül eden miktar 304,24 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Kıymet takdirine konu taşınmaz her ne kadar Kargir Bina ve Bahçe olsa da 1/1000 uygulama imar planı içerisinde olması sebebiyle arsa vasfında değerlendirilmiştir. Etrafı kısmen az katlı mesken niteliğinde kısmen tarla vasfında taşınmazlarla çevirilidir. Belediye ve tüm kamu kurumlarının hizmetlerinden yararlandığı bir konumdadır. Karataş Bulvarına cephelidir. Ulaşımı kolaydır. Kıymet takdirine konu taşınmaz üzerinde krokide gösterildiği üzere A harfiyle gösterilmiş 225,00 m2 oturum alanına sahip zemin kat işyeri, birinci ve ikinci kat mesken olarak kullanılan üç katlı betonarme yapı mevcuttur. Yapının zemin katının toplam olarak 225,00 m2, birinci ve ikinci katının 450,00 m2 brüt kullanım alanı mevcuttur. Yapının zemin katının zeminişap beton duvarlar sıvalı durumdadır. Mesken olarak kullanılan kısımların zemini seramik kaplama olup duvarlar plastik boyalıdır. Pencereler pvc kapılar ahşap doğramadır. Mutfak dolabı mdf mamul olup tezgah üzeri mermer mevcuttur.Malzeme ve işçilik bakımından orta seviyededir. Adresi : Doğankent Kışla Mahallesi ,Karataş Bulvar Üzeri 316 Ada 15 Parsel Yüreğir/Adana Yüreğir / ADANA İmar Durumu: Ayrık yapı nizamlı, E:1,60 yoğunluklu,taks:0,60, bina yüksekliği 25,50m. ticaret ve konut alanıdır.İmar durumunun Kıymeti : 11.506.579,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/881 esas sayılı yazı gereği ihtiyati tedbir kararı mevcuttur.