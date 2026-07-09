İ L A N

T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/652

DAVALI : İSMAİL KURT

Davacı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

23/09/2026 günü saat: 10:50'da yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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