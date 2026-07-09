Giriş Tarihi: 10.07.2026 00:00
İ L A N
T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/652
DAVALI : İSMAİL KURT
Davacı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
23/09/2026 günü saat: 10:50'da yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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