Örnek No:55*

T.C.

ARAÇ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, ÇAY Mahalle/Köy, 123 Ada, 112 Parsel. Adresi : Çay Mahallesi Balaban Mevkii Araç / KASTAMONU Yüzölçümü : 2.000,70 m2 İmar Durumu :Belediye Kayıtlarındaki Gibidir Kıymeti : 5.501.925,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, YUKARI ARAÇ Mahalle/Köy, 210 Ada, 6 Parsel. Adresi : Yukarıaraç Mahallesi Kirenlidere Mevkii Araç / KASTAMONU Yüzölçümü : 3.584,87 m2 İmar Durumu : Belediye Kayıtlarındaki Gibidir Kıymeti : 19.716.785,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:17

07/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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