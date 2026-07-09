İ L A N

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/45 Esas

DAVALI : EMRULLAH ÖZKÖTEŞ (T.C 12139794804) Merkez Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:35 Gölcük/ KOCAELİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/10/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Dava dilekçesi ve duruşma günü mevzuattaki diğer tebliğ usullerine göre tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, kararın davalı EMRULLAH ÖZKÖTEŞ (T.C 12139794804)'e ilan tarihinden 7 gün sonra tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026

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