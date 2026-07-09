T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, GEZKÖY Mahalle/Köy, DADAŞKENT Mevkii, 1958 Ada, 29 Parsel, B Blok, 13 Nolu Bağımsız Bölüm. Adresi : Erzurum İli Aziziye İlçesi, Saltuklu Mahallesi Dadaş Caddesi 39 B de bulunan bağımsız bölümde yer almaktadır. İmar Durumu : Aziziye Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğünün bila tarih ve E-37695475-115.02.01-41804 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler. Kıymeti : 11.994.652,29 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 03/07/2020 tarih ve 3796 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 29/06/2020" ibareli, 16/11/2020 tarih ve 9233 yevmiye numaralı "....KM ne Çevrilmiştir." ibareli ve 16/11/2020 tarih ve 9233 yevmiye numaralı "AT ....KM ne Çevrilmiştir." ibareli Beyanlar, 30/10/2025 tarih ve 19748 yevmiye numaralı "İhtiyati Tedbir: ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ nin 28/10/2025 tarih 2025/385 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: İhtiyati Tedbir şerhi tesis edilmiştir. 28/10/2025-" ibareli İhtiyati Tedbir Şerhi, 22/05/2026 tarih ve 10782 yevmiye numaralı "İflas Şerhi: ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ nin 22/05/2026 tarih 2025/385 ESAS. sayılı İflas Yazısı sayılı yazıları ile." ibareli ve 03/06/2026 tarih ve 11350 yevmiye numaralı "İflas Şerhi: ERZURUM İCRA DAİRESİ nin 03/06/2026 tarih 2026/3 İFLAS sayılı İflas Yazısı sayılı yazıları ile." ibareli İflas Şerhleri bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.