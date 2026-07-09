Giriş Tarihi: 10.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ERZURUM
İCRA DAİRESİ
2026/3653 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3653 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Erzurum İl, Aziziye İlçe, GEZKÖY Mahalle/Köy, DADAŞKENT Mevkii, 1958 Ada, 29 Parsel, B Blok, 13 Nolu Bağımsız Bölüm.
Adresi : Erzurum İli Aziziye İlçesi, Saltuklu Mahallesi Dadaş Caddesi 39 B de bulunan bağımsız bölümde yer almaktadır.
İmar Durumu : Aziziye Belediye Başkanlığı Harita Müdürlüğünün bila tarih ve E-37695475-115.02.01-41804 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.
Kıymeti : 11.994.652,29 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 03/07/2020 tarih ve 3796 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 29/06/2020" ibareli, 16/11/2020 tarih ve 9233 yevmiye numaralı "....KM ne Çevrilmiştir." ibareli ve 16/11/2020 tarih ve 9233 yevmiye numaralı "AT ....KM ne Çevrilmiştir." ibareli Beyanlar, 30/10/2025 tarih ve 19748 yevmiye numaralı "İhtiyati Tedbir: ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ nin 28/10/2025 tarih 2025/385 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: İhtiyati Tedbir şerhi tesis edilmiştir. 28/10/2025-" ibareli İhtiyati Tedbir Şerhi, 22/05/2026 tarih ve 10782 yevmiye numaralı "İflas Şerhi: ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ nin 22/05/2026 tarih 2025/385 ESAS. sayılı İflas Yazısı sayılı yazıları ile." ibareli ve 03/06/2026 tarih ve 11350 yevmiye numaralı "İflas Şerhi: ERZURUM İCRA DAİRESİ nin 03/06/2026 tarih 2026/3 İFLAS sayılı İflas Yazısı sayılı yazıları ile." ibareli İflas Şerhleri bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:50
07/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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