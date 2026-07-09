Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/193 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, BAĞBURNU Mevkii, 0 Ada, 11507 Parsel, 2/5 hisesi satışa konu

Adresi : Yeşilova Mahallesi, 4039/1 Sokak, No:12Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 106,00 m2

İmar Durumu :İzmir İli, Bornova İlçesi, Altındağ Mahallesi, 0 ada, 11507 parsel, 1/1000 ölçekli İmar planında Yolda ve Bitişik Nizam, 2 katlı, konut adasında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.920.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 15:00

07/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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