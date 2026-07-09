İ L A N

T.C.

KUMRU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/168 Esas 16.06.2026

Davacı , İSMET SÜĞÜMLÜ ile Davalılar , ABDULLAH GÜLMEZ, ALİ GÜLMEZ, ASİYE YİĞİT, AYDIN ÇAYA, AYŞE GÜLMEZ, AYŞE ÖZGÜR, HASAN GÜLMEZ, HAVA ÖZCAN, İRFAN ÖZCAN, MURAT ALIMLI, MURAT CAN ÇAYA, MUSTAFA ALIMLI, SEVİM TÜZ, TÜLAY YALMAN, YAĞMUR TOPRAK, YUSUF GÜLMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı), Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıdaki esas sayılı dosyasında davalı Ayşe Özgür'ün tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Yasa 28. madde gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ekteki ıslah dilekçesine ve bilirkişi raporlarına ilişkin varsa itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde mahkemeye başvurmanız halinde, aksi takdirde ıslah dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, İhtarı ile birlikte 38536884184 T.C kimlik numaralı Ayşe Özgür'e ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

EK: Islah Dilekçesi, Bilirkişi Raporları, Ara Karar Evrakı

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