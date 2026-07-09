T.C. ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi, 3134 Ada, 10 Parsel, A Blok, 1. Kat, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm'deki taşınmazın ŞANLIURFA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2026/148 Esas ve 2026/316 Karar sayılı dosyasından verilen karar ve 23/04/2026 tarihli Bilirkişi Raporu Göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada, bağımsız bölümün "Az Hasarlı" olarak tespit edildiği anlaşılmıştır. Dava konusu 4 numaralı bağımsız bölüm, projesine göre; 150,00 m² net alana sahiptir. Detaylı kısmı bilirkişi raporunda, satış ilanında ve satış şartnamesinde yer almaktadır. Adresi : Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesi 6129. Sokak Bina No:11A (A Blok), İç Kapı No:4 (Şelale Sitesi) Karaköprü / ŞANLIURFA Yüzölçümü : 4.313,70 m2 Arsa Payı : 100/4920 İmar Durumu: Davaya konu 4 numaralı bağımsız bölümün bulunduğu Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 3134 Ada 10 Parsel, imar planında; konut alanı olarak ayrık nizam 5 kat imarlıdır. Parselin üç cephesi yola ve sokağa denk gelmektedir. Davaya konu bağımsız bölümün bulunduğu ana yapı, imar planında ayrık nizam 5 katlı olarak yer almaktadır. Bağımsız bölümün yer aldığı taşınmaz, bodrum kat + zemin + 7 normal katlı olmak üzere 9 katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazda kat irtifakı kurulmuştur. Kıymeti : 5.150.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Şerh: İhtiyati Tedbir: Şanlıurfa 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 09/05/2025 tarih ve 2025/686 Esas sayılı (Tarih:09/05/2025-15591 Yevmiye) ve Tapu kaydındaki gibidir.