Giriş Tarihi: 10.07.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 00:13
Örnek No:55*
T.C.
ŞANLIURFA
İCRA DAİRESİ
2025/44879 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44879 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi, 3134 Ada, 10 Parsel, A Blok, 1. Kat, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm'deki taşınmazın ŞANLIURFA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 2026/148 Esas ve 2026/316 Karar sayılı dosyasından verilen karar ve 23/04/2026 tarihli Bilirkişi Raporu Göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılan sorgulamada, bağımsız bölümün "Az Hasarlı" olarak tespit edildiği anlaşılmıştır. Dava konusu 4 numaralı bağımsız bölüm, projesine göre; 150,00 m² net alana sahiptir. Detaylı kısmı bilirkişi raporunda, satış ilanında ve satış şartnamesinde yer almaktadır.
Adresi : Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesi 6129. Sokak Bina No:11A (A Blok), İç Kapı No:4 (Şelale Sitesi) Karaköprü / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 4.313,70 m2
Arsa Payı : 100/4920
İmar Durumu: Davaya konu 4 numaralı bağımsız bölümün bulunduğu Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 3134 Ada 10 Parsel, imar planında; konut alanı olarak ayrık nizam 5 kat imarlıdır. Parselin üç cephesi yola ve sokağa denk gelmektedir. Davaya konu bağımsız bölümün bulunduğu ana yapı, imar planında ayrık nizam 5 katlı olarak yer almaktadır. Bağımsız bölümün yer aldığı taşınmaz, bodrum kat + zemin + 7 normal katlı olmak üzere 9 katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazda kat irtifakı kurulmuştur.
Kıymeti : 5.150.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Şerh: İhtiyati Tedbir: Şanlıurfa 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 09/05/2025 tarih ve 2025/686 Esas sayılı (Tarih:09/05/2025-15591 Yevmiye) ve Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:21
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:21
06/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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