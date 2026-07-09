Örnek No:55*

T.C.

VAN

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Arsa niteliğindeki taşınmazda 1 adet 164.59 m2 yapı bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Adresi : Van İli Edremit İlçesi Suphan Mahallesi 1026 Ada 59 Parsel Edremit/Van / VAN Yüzölçümü : 336,85 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde olup ayrık nizam 4 kata kadar konut alanı olarak planlanmıştır. Parselin yaklaşık yola terki bulunmamaktadır Kıymeti : 6.389.451,78 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 14:05

08/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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