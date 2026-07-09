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Giriş Tarihi: 10.07.2026 00:00

T.C. VAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

VAN

İCRA DAİRESİ

2026/756 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/756 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın İpekyolu İlçesi, Hafiziye Mahallesi, 4060 Ada, 3 Parsel A-blok 6.Kat 33 bağımsız

bölümün dosyasına sunulan güncel tapu kaydı incelendiğinde taşınmazın 1/1 tam hisse oranı ile borçlu

A**** B**** adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

*& Ruhsat, İskân ve Mimari Proje Bilgisi

Taşınmazın yer aldığı A-Blok'a ait 28/03/2017 tarih 2017/37A sayılı yeni yapı ruhsatı ve 16/01/2020

tarih 2020/04 sayılı yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Taşınmaz A-Blok Binaya ait onaylı Mimari

Projesi bulunmakta olup, kat mülkiyetine geçilmemiştir.

Taşınmaz mesken projesinde net:164 m?, brüt:187 m? brüt alana sahip olup, Salon, mutfak, 4 oda,

antre/hol, lavabo/wc, banyo, ebv.banyosu, ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmaz,

site içerisinden kuzeydoğu cepheden verilen bina girişine göre sol arka tarafta konumlu olup, güneybatı

cephelidir. Taşınmaz yerinde yapılan incelemesinde mimari projesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Ana

giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları a.panel, pencere doğramaları PVC-ısıcamlıdır. Salon ile odalarda

zemin laminat parke, duvarlar saten boyadır. Antre/hol ve mutfak bölümünde zeminler seramik kaplama

duvarlar duvar kâğıdı ile kaplı vaziyettedir.

Banyo ve we bölümlerinin zemin ile duvarları seramik kaplamadır. Mutfakta Lake dolaplar ve mermer

tezgâh mevcuttur. Elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki

gayrimenkulün ısıtılması doğalgaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Konu taşınmaz iç

mekan donatıları lüks niteliktedir.

Taşınmaz Hafiziye Mahallesi, Türközü sokak May Evleri Sitesi A-Blok Dış Kapı No:10A adresinde

kayıtlı olup, ulaşım için, Van İl Müftülüğü binası önünden doğu istikametinde Şht. Osman Çavuş sokak

üzerinden yaklaşık 180 mt. ilerledikten sonra sağa dönülerek Türközü sokağa geçilir. Taşınmaz bu sokak

üzerinde solda konumlu 10A kapı numaralı May Evleri Sitesi A-Blokta konumludur. Toplu taşıma

araçları (otobüs-dolmuş) duraklarına ve sosyal donatılara yakın konumda bulunmaktadır. Bölge alt

yapısını tamamlamış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır ve ulaşımı yönünden genel olarak özel

araçlarla ulaşım kolay sağlanmaktadır.

Kıymeti : 6.789.035,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:15

23/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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T.C. VAN İCRA DAİRESİ
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