T.C. VAN İCRA DAİRESİ

Taşınmazın İpekyolu İlçesi, Hafiziye Mahallesi, 4060 Ada, 3 Parsel A-blok 6.Kat 33 bağımsız bölümün dosyasına sunulan güncel tapu kaydı incelendiğinde taşınmazın 1/1 tam hisse oranı ile borçlu A**** B**** adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. *& Ruhsat, İskân ve Mimari Proje Bilgisi Taşınmazın yer aldığı A-Blok'a ait 28/03/2017 tarih 2017/37A sayılı yeni yapı ruhsatı ve 16/01/2020 tarih 2020/04 sayılı yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Taşınmaz A-Blok Binaya ait onaylı Mimari Projesi bulunmakta olup, kat mülkiyetine geçilmemiştir. Taşınmaz mesken projesinde net:164 m?, brüt:187 m? brüt alana sahip olup, Salon, mutfak, 4 oda, antre/hol, lavabo/wc, banyo, ebv.banyosu, ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmaz, site içerisinden kuzeydoğu cepheden verilen bina girişine göre sol arka tarafta konumlu olup, güneybatı cephelidir. Taşınmaz yerinde yapılan incelemesinde mimari projesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Ana giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları a.panel, pencere doğramaları PVC-ısıcamlıdır. Salon ile odalarda zemin laminat parke, duvarlar saten boyadır. Antre/hol ve mutfak bölümünde zeminler seramik kaplama duvarlar duvar kâğıdı ile kaplı vaziyettedir. Banyo ve we bölümlerinin zemin ile duvarları seramik kaplamadır. Mutfakta Lake dolaplar ve mermer tezgâh mevcuttur. Elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısıtılması doğalgaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Konu taşınmaz iç mekan donatıları lüks niteliktedir. Taşınmaz Hafiziye Mahallesi, Türközü sokak May Evleri Sitesi A-Blok Dış Kapı No:10A adresinde kayıtlı olup, ulaşım için, Van İl Müftülüğü binası önünden doğu istikametinde Şht. Osman Çavuş sokak üzerinden yaklaşık 180 mt. ilerledikten sonra sağa dönülerek Türközü sokağa geçilir. Taşınmaz bu sokak üzerinde solda konumlu 10A kapı numaralı May Evleri Sitesi A-Blokta konumludur. Toplu taşıma araçları (otobüs-dolmuş) duraklarına ve sosyal donatılara yakın konumda bulunmaktadır. Bölge alt yapısını tamamlamış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır ve ulaşımı yönünden genel olarak özel araçlarla ulaşım kolay sağlanmaktadır.