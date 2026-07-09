Giriş Tarihi: 10.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
VAN
İCRA DAİRESİ
2026/756 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/756 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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Taşınmazın İpekyolu İlçesi, Hafiziye Mahallesi, 4060 Ada, 3 Parsel A-blok 6.Kat 33 bağımsız
bölümün dosyasına sunulan güncel tapu kaydı incelendiğinde taşınmazın 1/1 tam hisse oranı ile borçlu
A**** B**** adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
*& Ruhsat, İskân ve Mimari Proje Bilgisi
Taşınmazın yer aldığı A-Blok'a ait 28/03/2017 tarih 2017/37A sayılı yeni yapı ruhsatı ve 16/01/2020
tarih 2020/04 sayılı yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Taşınmaz A-Blok Binaya ait onaylı Mimari
Projesi bulunmakta olup, kat mülkiyetine geçilmemiştir.
Taşınmaz mesken projesinde net:164 m?, brüt:187 m? brüt alana sahip olup, Salon, mutfak, 4 oda,
antre/hol, lavabo/wc, banyo, ebv.banyosu, ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmaz,
site içerisinden kuzeydoğu cepheden verilen bina girişine göre sol arka tarafta konumlu olup, güneybatı
cephelidir. Taşınmaz yerinde yapılan incelemesinde mimari projesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Ana
giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları a.panel, pencere doğramaları PVC-ısıcamlıdır. Salon ile odalarda
zemin laminat parke, duvarlar saten boyadır. Antre/hol ve mutfak bölümünde zeminler seramik kaplama
duvarlar duvar kâğıdı ile kaplı vaziyettedir.
Banyo ve we bölümlerinin zemin ile duvarları seramik kaplamadır. Mutfakta Lake dolaplar ve mermer
tezgâh mevcuttur. Elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki
gayrimenkulün ısıtılması doğalgaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Konu taşınmaz iç
mekan donatıları lüks niteliktedir.
Taşınmaz Hafiziye Mahallesi, Türközü sokak May Evleri Sitesi A-Blok Dış Kapı No:10A adresinde
kayıtlı olup, ulaşım için, Van İl Müftülüğü binası önünden doğu istikametinde Şht. Osman Çavuş sokak
üzerinden yaklaşık 180 mt. ilerledikten sonra sağa dönülerek Türközü sokağa geçilir. Taşınmaz bu sokak
üzerinde solda konumlu 10A kapı numaralı May Evleri Sitesi A-Blokta konumludur. Toplu taşıma
araçları (otobüs-dolmuş) duraklarına ve sosyal donatılara yakın konumda bulunmaktadır. Bölge alt
yapısını tamamlamış olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır ve ulaşımı yönünden genel olarak özel
araçlarla ulaşım kolay sağlanmaktadır.
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Kıymeti : 6.789.035,00 TL
KDV Oranı : %20
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:15
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:15
23/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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