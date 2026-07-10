BÜYÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/582

KARAR NO : 2026/246

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Sedat Güren'e tebliğ yapılamaması ve adres araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle mahkememizin 26/02/2026 Tarih 2024/582 Esas 2026/246 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

"1-Davanın KABULÜNE,

-İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Gürpınar 974 ada 17 nolu parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın paydaşlar arasında ivaz ilavesi dahil aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın umuma açık bir şekilde satış sureti ile giderilmesine,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 732,00 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile eksik alınan 304,40 TL harcın davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafça yatırılan 195,80 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harcı, 4.361,50 TL keşif harcı ile 12.000,00 TL Bilirkişi ücreti, 14.112,00 TL basın ilam kurumu ücreti, 1.775,00 TL araç ücreti, 10.793,50 TL posta ve dosya masrafı toplamı olan 43.667,40 TL davalılardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davacıya verilmesine, kendi hisselerine düşen kısmın üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden davacı lehine yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 40.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davalı FURKAN BALABAN'ın kendisini vekille temsil ettirdiğinden bu taraf lehine yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 40.000,00 TL vekalet ücretinin davacılar ve diğer davalıların tapu kaydındaki hissesi oranında tahsili ile davalıya verilmesine, bakiyesinin davalı üzerinde bırakılmasına,

6-Davalı BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ kendisini vekille temsil ettirdiğinden davalı lehine yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 40.000,00 TL vekalet ücretinin davacı ve diğer davalılardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davalılara verilmesine,

7-Davacı tarafça yatırılan gider avansından harcanmayan bölümün karar kesinleştiğinde bu tarafa iadesine," Karar verildiği ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından bu tarihten itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026