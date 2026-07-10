T.C.

KARABÜK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

TEREKE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

DOSYA NO:2025/2 TEREKE

MURİS ÜMİT TAYLAN(T.C. 63850392602)

Yukarıda ad ve soyadı yazılı müteveffanın masaya ait mal varlığı bulunmadığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 30.000,00 TL Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI ilan olunur.