T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/142 Esas

Davacı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalı sütununda ismi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet ve daimi irtifak hakkı talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a)Mahkememizin 2026/142 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 16/07/2026 günü saat 10:00 'da olduğu;

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 01/07/2026

Dosya Davalı İl/İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Mülkiyet m2

2026/142 EMRE KARADAĞ Burdur/Merkez Kurna(Yaka)Köyü 193 17 7.455,19